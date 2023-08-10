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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: نهدف لتطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقتنا

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خلال ورشة العمل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : نهدف لتطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب سيناء وخليج العقبة.

 
جاء ذلك خلال مشاركة في ورشة عمل إقليمية بعنوان " الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمدينة العقبة الأردنية .

والتي نظمت تحت  رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز،  وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في ورشة عمل إقليمية حول "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" والتي تعقد لمدة ثلاثة أيام متتالية من 9 حتى 11 أغسطس 2023 ، في محافظة العقبة - الأردن.

 
وألقى محافظ جنوب سيناء كلمة الافتتاح قال فيها: " نهدف من خلال هذه الورشة ، إلى إلهام أصحاب المصلحة لتبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي في منطقتنا ". مؤكدا  ان محافظة جنوب سيناء ملتزمة بالتنمية المستدامة مع ضمان احترام الطبيعة مع توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.


وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية: "ان ورشة العمل هذه بمثابة منصة لتبادل المعرفة والتعاون ، مما مكننا من تطوير استراتيجيات جماعية لتعظيم إمكانات السياحة البيئية في المنطقة".

 

من جهته أعرب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، عن سعادته لهذا التعاون المشترك قائلاً: "ان ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، و العروض التقديمية وحلقات نقاشٍ و مداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية"، و أشار الفايز "إلى أن  تلك المواضيع التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسؤولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.  

يشار الي ان ورشة العمل تهدف الي تعزيز ممارسات السياحة المستدامة، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة والورشة نفذها "مشروع الطيور الحوامة المهاجرة  المنفذ من قبل وزارة البيئة/جهاز شئون البيئة المصري  وبيردلايف انترناشونال و الممول من قبل مرفق البيئة العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالتعاون مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" المنفذ من خلال وزارة البيئة/جهاز شئون البيئة المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

شارك في ورشة العمل رندة ابو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإبراهيم خضر المدير الإقليمي لبيردلايف انترناشونال_ الشرق الأوسط.

اللواء خالد فودة تطوير السياحة البيئة العقبة ورشة عمل

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