فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

يعد التين الشوكي من أبرز فواكه الصيف التي يعشقها المصريون، وبالرغم من أن أسعار التين الشوكي بدأت بارتفاع في بداية الصيف، ولكن المصريون أقبلوا على شراء فاكهة التين الشوكي، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم فوائد التين الشوكي.

التين الشوكي

فوائد التين الشوكي

أكد د. جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب السابق، أن التين الشوكي له منافع صحية جمة، حيث أنه ‎يساعد في التحكم في الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ومكافحة السكر من النوع الثاني ‎بفضل الألياف العالية، وكثافة العناصر الغذائية ‎والسعرات الحرارية المنخفضة، ومحتوى الدهون المشبعة.

ويمكن أن يساعد التين الشوكي في الحفاظ على صحة جسمك دون إضافة أي وزن إضافي، حيث تساعد أليافه على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الإحساس الجوع.

تقوية الأسنان والعظام

يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من الكالسيوم يساعد في منع مشاكل الأسنان المختلفة، وكذلك اضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

غني بفيتامين سي

يعزز استجابة الجسم المناعية ضد الالتهابات المختلفة، يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقضي على الميكروبات في الجسم، يعمل فيتامين سي أيضا كمضاد للأكسدة ويقلل من أضرار الشقائق الحرة في جميع أنحاء الجسم.

تقليل ومنع تجاعيد الجلد

نتيجة احتوائه علي فيتامين E وفيتامين K وعدد من الأحماض الدهنية المفيدة.

خفض الكوليسترول

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في التين الشوكي في التخلص من الكوليسترول الضار، أو "الكوليسترول الضار" من الجسم.

وقد أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تقلل من مستويات الكولسترول في الدم و في الكبد.

يمكن لبعض الفيتوستيرولات الموجودة أن تغير عمليات تكوين الكوليسترول بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى التحكم في ارتفاع دهون الدم، وهي حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد على هضم الطعام الذي نتناوله بسلاسة وتعزز نشاط الإنزيمات الهضمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد هذه الألياف في التخلص السلس من النفايات من الجسم.

التين الشوكي

الوقاية من السرطان

يحتوي التين الشوكي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة.

تعمل كمركبات مضادة للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.

أظهرت الدراسات انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يضيفون بانتظام هذه الأنواع من مضادات الأكسدة إلى نظامهم الغذائي.

حماية القلب

أظهرت الدراسات أن التين الشوكي يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. يمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم في الفاكهة على خفض ضغط الدم عن طريق انبساط الأوعية الدموية وتقليل الضغط على القلب والأوعية الدموية. تم ربط البيتالين الموجود في التين الشوكي بتقوية الجدران المبطنة للأوعية الدموية endothelium.