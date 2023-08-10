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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. مطالب بايدن تثير غضب الكونجرس الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أغضب الجمهوريين بطلب تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا.

وحسب “فوكس نيوز”، قال عضو الكونجرس عن ولاية كارولينا الشمالية، دان بيشوب: "لا يمكننا الاستمرار في سحب الأموال من الباب لدعم هذا الصراع دون المساءلة أو الشفافية“.

وأضاف: “لقد سئم الأمريكيون من اندفاع واشنطن إلى حروب لا نهاية لها".

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إلى أنه حتى الجمهوريين الذين أيدوا في الماضي تخصيص المساعدات لأوكرانيا ليس لديهم أي فكرة عما يريده بايدن الآن ويطالبون بتفاصيل حول تمويل كييف.

وأمس، قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تمويل أوكرانيا إلا بعد انتهاء واشنطن نفسها من تمويل جيشها.

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وكتبت تايلور جرين، عبر “تويتر”، "لم ننته حتى من تمويل جيشنا، وإدارة بايدن تقوم بعملية احتيال محاسبية لإرسال المزيد من الأموال إلى كييف!”، مشيرة إلى أنه “يجب تخصيص الأموال فقط لمساعدة الأمريكيين”.

وأضافت عضو الكونجرس الأمريكي، أنها “لن تصوت لصالح حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لأنها سخيفة".

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