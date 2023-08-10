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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل زيارة الرئيس الأمريكي.. مقتل رجل هدد بقتل بايدن في ولاية يوتا|فيديو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 قـُتل الرجل السبعيني الذي كان قد أطلق تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي بايدن خلال زيارته إلى ولاية يوتا، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية يورونيوز

مقتل رجل من ولاية يوتا هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن

 

وأفاد التقرير، أن مكتب التحقيقات الفدرالي ، أكد رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء، قبيل ساعات من زيارة مقررة لـ بايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة سولت ليك. ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون وهو في أوائل السبعينات من عمره.

وذكرت الشكوى أن روبرتسون الذي يصف نفسه بأنه "موال لترامب" هدد بايدن ومسؤولين آخرين بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي منشور له هذا الأسبوع كتب روبرتسون "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا"، مضيفًا "سأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز أم 24". وتابع "أهلا وسهلا بك أيها المهرج".

 

بايدن ولاية يوتا الرئيس الأمريكي الرجل السبعيني الاعتقال

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