برلماني: الرئيس السيسي هبة الله لمصر في هذا التوقيت.. فيديو

تحدث النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫ عن جهود أبناء سيناء في مشروعات التنمية ومواجهة الإرهاب.

وقال النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “في بداية مرحلة الرئيس مبارك شهدت سيناء نوع من التنمية لكنها توقفت عندما تحولت الدولة لمسارها نحو توشكى٫ لكن ظل أبناء سيناء صامدين”.

وأضاف: “الرئيس السيسي هبة الله لمصر في هذا التوقيت٫ أنقذ مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية من مستنقع”٫ لافتا: “الرئيس السيسي أعلن في بداية توليه الحكم عن حلم الشعب المصري٫ ورأينا ما يحدث على الأرض من أمور لا يحلم بها الشعب المصري”.

وأشار النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫: “حلم الرئيس السيسي كان أكبر من طموحات الشعب المصري٫ وكان من بين هذا الحلم الانفتاح على سيناء”.

