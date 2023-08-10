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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الرئيس السيسي هبة الله لمصر في هذا التوقيت.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫ عن جهود أبناء سيناء في مشروعات التنمية ومواجهة الإرهاب.

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وقال النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “في بداية مرحلة الرئيس مبارك شهدت سيناء نوع من التنمية لكنها توقفت عندما تحولت الدولة لمسارها نحو توشكى٫ لكن ظل أبناء سيناء صامدين”.

 

وأضاف: “الرئيس السيسي هبة الله لمصر في هذا التوقيت٫ أنقذ مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية من مستنقع”٫ لافتا: “الرئيس السيسي أعلن في بداية توليه الحكم عن حلم الشعب المصري٫ ورأينا ما يحدث على الأرض من أمور لا يحلم بها الشعب المصري”.

 

وأشار النائب سليمان الزملوط٫ عضو مجلس الشيوخ٫: “حلم الرئيس السيسي كان أكبر من طموحات الشعب المصري٫ وكان من بين هذا الحلم الانفتاح على سيناء”.
 

الرئيس السيسي أبناء سيناء التنمية السيسي الشعب المصري القارة الافريقية

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