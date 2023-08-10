إبراهيم سعيد: مين في رموز الزمالك لم يهان حتى الآن

نشر إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق منشورا غاضبا بشأن الزمالك بعد هجوم مرتضى منصور على شيكابالا.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بموقع تويتر:مين في رموز الزمالك لم يهان حتي الان !!!‏

انتهى مسئولو نادي الزمالك من تسجيل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك في قائمة الفريق الأولى.

و لم يمنع هجوم مرتضى منصور من تسجيل شيكابالا في القائمة الأولية للموسم الجديد، و تم تسجيل شيكابالا في قائمة الزمالك لموسم 2023-2024.

رد مرتضى منصور ، علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.

حيث قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته علي اليوتيوب : اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليونا ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.

وأشار: أقسم بالله أمير مرتضى وأحمد مرتضى أغنى مني ، لو حد اتكلم تاني في الموضوع دا هطلب ٣١ مليون جنيه اتبرعت بيهم للنادي .