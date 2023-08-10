عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معجزة الرسول الخالدة .. أزهري يكشف عن 8 أوجه للإعجاز القرآني

معجزة الرسول الخالدة
معجزة الرسول الخالدة

قال الدكتور صلاح السيد محمد مدير عام إدارة شئون المناطق بمجمع البحوث الإسلامية، إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم المعجز بلفظه ومعناه، المنزل على رسوله الخاتم ﷺ بواسطة أمين الوحي سيدنا جبريل-عليه السلام- المُتحدى بأقصر سورة من سوره، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا تواترًا.

القرآن جاء تأييدًا وتصديقًا لرسول الله

وتابع تحت عنوان: "عودوا إلى القرآن": «القرآن الكريم معجزة رسول ﷺ الخالدة الباقية، التي تولى الله –عز وجل- حفظها، ولم يُوكل ذلك إلى نبي مرسل أو ملك مقرب، قال تعالى:[ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ] الحجر:29، لافتا أن هذه المعجزة جاءت تأييدًا وتصديقًا لرسول الله ﷺ في دعوته ورسالته على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثلها ولو اجتمعوا لذلك، قال تعالى: [قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ] الإسراء:88.

وأكمل: جاءت هذه المعجزة من جنس ما نبغ فيه العرب وقت نزول القرآن الكريم، فقد بلغت الفصاحة ذروتَها في ذلك العصر؛ حتى إن العرب جعلوا للكلمة سوقًا، وعلقوا القصائد المميزة على جدران الكعبة الشريفة، ومع ذلك لما سمعوا القرآن الكريم أدركوا أنه ليس من كلام البشر؛ بل إن كلام البشر مهما علا في الفصاحة والبلاغة والبيان لا يصل إلى هذا الأسلوب الفريد المتميز عن غيره من الكلام، وقصة عتبة بن ربيعة مشهورة في الدلالة على هذا الأمر.

فقد كان عتبة بن ربيعة سيدًا في قومه وصاحب رأي وبصيرة، فقال لقومه من قريش: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، قالوا بلى يا أبا الوليد، فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة [الشرف] في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فَرَّقْتَ به جماعتهم، وسَفَّهْتَ به أحلامهم، وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال له رسول الله ﷺ : قل يا أبا الوليد، أسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا، حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوَى منه، حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله ﷺ يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم، قال فاسمع مني، قال: أفعل، فقال رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم" حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا...".

فمضى رسول الله ﷺ فقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى بيديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه، حتى انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال سمعت يا أبا الوليد قال: سمعت، قال: فأنت وذاك، فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: وما وراءك يا أبا الوليد، قال: ورائي أني والله قد سمعت قولًا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خَلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. (سيرة ابن هشام)

واختتم قائلاً: هذا وأوجه الإعجاز في القرآن الكريم متنوعة متعددة فهو كتاب معجز في بلاغته وفصاحته، معجز في هدايته ودلالته معجز في شموله وعمومه معجز في أخباره وقصصه، معجز في ثبوت حقائقه، معجز في حفظه وصيانته إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم.

القرآن البحوث الإسلامية معجزة رسول وقت نزول القرآن الإعجاز في القرآن الكريم الدكتور صلاح السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

في صفقة انتقال حر.. لاعب الأهلي السابق يقترب من الانضمام لسيراميكا كليوباترا

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيراميدز يواصل خطف صفقات الزمالك ويضم نجم فيوتشر

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

أعظم سنن ليلة الجمعة ويومها.. 8 أمور يغفل عنها الكثير من المسلمين

نعينع قارئا والجمال خطيبا.. الأوقاف تستعد لأول صلاة جمعة بالسيدة نفيسة غدا

الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها .. أعظم صيغة لقضاء الحاجة

«اسم الله الولي».. ننشر موضوع خطبة الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة غدا

علي جمعة: التوبة من أصول الإسلام وقواعده المهمة

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

الصراع الفكري بين العلماء والمتطرفين.. علي جمعة يوضح سببين لانتصار الحق

لماذا حرم الله على الرجال لبس الذهب .. ومتى يرخص لهم؟

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الادعاء العام الأمريكي بشأن محاكمة ترامب

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

وزير السياحة يتابع آخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير.. تفاصيل

انهيار وشيك.. جنرال أمريكي يفضح خطط بولندا ولاتفيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا

دعاء للميت مكتوب.. ردده مع الحرص على الصدقة

تفاصيل لأول مرة.. زيلينسكي يستعد للإطاحة بوزير دفاعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ