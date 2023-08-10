إجراء عاجل من الادعاء العام الأمريكي بشأن محاكمة ترامب

طلب المدعون العامون الأمريكيون من محكمة أمريكية، اليوم الخميس، عقد جلسة استماع في 2 يناير 2024 بتهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق باقتحام الكابيتول في يناير 2021.

وجاء في وثيقة نشرتها المحكمة الأمريكية، أن "الدولة تقترح بدء المحاكمة في 2 يناير 2024".

وحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، فإن نظر المحكمة في القضية "لن يستغرق أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع".

وفي وقت سابق، ندد ترامب بالإجراءات القضائية التي تطاله وأكد أنها تهدد مصير حملته الانتخابية، مشددا على أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق في خطاب ألقاه في نيوهامشير، انتقادات حادة لمسؤولين يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزور سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.