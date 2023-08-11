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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتحدث عن صفقة إمام عاشور وملف المهاجم الجديد

صدى البلد

أشاد أسامة عرابي ، نجم الأهلي الأسبق ، بصفقة تعاقد الفريق الأحمر مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي لأنه لاعب موهوب ويملك قدرات كبيرة.


وأكد عرابي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن إمام عاشور عليه مسؤولية الانضباط والالتزام والتعامل بشكل مميز مع واقع انتماءه للأهلي سواء داخل أو خارج الملعب.

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وأضاف:" إمام لاعب يملك المرونة التكتيكية ، وفكرة انضمامه من الزمالك للأهلي فهو أمر يحدث في كل أندية العالم والأهم أن يبقى اللاعب في قمة تركيزه وعطاءه داخل الملعب وانضباطه".


وقال عرابي:" لم أشاهد رضا سليم في الملعب أو عبر شاشات التليفزيون ولكن إدارة الأهلي باختيارها اللاعب فهناك بالطبع سبب وراء هذه الصفقة وحاجة فنية لضمها".


وأشار إلى أن الأهلي مازال يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جديد ومميز يقود الخط الأمامي خاصة أن الفريق يخوض العديد من البطولات.

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