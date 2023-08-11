إيكواس تأمر بنشر قواتها الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وعقوبات غربية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 40.7% بنهاية يوليو 2023

بايدن يطلب 13 مليار دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا

إيران تنقل 4 أمريكيين من سجن "إيفين" إلى الإقامة الجبرية

بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

البرلمان الهندي يرفض حجب الثقة عن حكومة مودي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن البنك المركزي المصري أعلن أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن لمعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

وأوضح البنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و2.1% في يونيو 2023.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت قوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ومساعديه الأربعة، فيما رفض سلامة الاتهامات الموجهة إليه والعقوبات الجديدة وتعهد بتحديها.



دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، طالب فيها بتمويل إضافي قدره 13 مليار دولار لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل، كما طالب تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت "القبس" أن قادة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرروا نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا، فيما قال رئيس المفوضية عمر توراي إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وقالت "الراي" إن إيران أفرجت، يوم الخميس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية من سجن "إيفين" بطهران، بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في إيران، مضيفًا : "ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة، بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية".

وأشارت "الراي" إلى أن البرلمان الهندي رفض تمرير مذكرة لحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد مناقشات استمر ثلاثة أيام، وفشلت المذكرة، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون إثر تصويت شفوي دعا اليه رئيس مجلس النواب بعدما انسحب من القاعة نواب المعارضة وبينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي حين كان مودي يلقي خطابا يدافع فيه عن أدائه.