عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إيكواس تأمر بنشر قواتها الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وعقوبات غربية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 40.7% بنهاية يوليو 2023
بايدن يطلب 13 مليار دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا
إيران تنقل 4 أمريكيين من سجن "إيفين" إلى الإقامة الجبرية
بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات
البرلمان الهندي يرفض حجب الثقة عن حكومة مودي

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن البنك المركزي المصري أعلن أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن لمعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

وأوضح البنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و2.1% في يونيو 2023.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت قوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ومساعديه الأربعة، فيما رفض سلامة الاتهامات الموجهة إليه والعقوبات الجديدة وتعهد بتحديها.


دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، طالب فيها بتمويل إضافي قدره 13 مليار دولار لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل، كما طالب تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت "القبس" أن قادة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قرروا نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا، فيما قال رئيس المفوضية عمر توراي إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وقالت "الراي" إن إيران أفرجت، يوم الخميس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية من سجن "إيفين" بطهران، بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن  بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في إيران، مضيفًا : "ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة، بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية".

وأشارت "الراي" إلى أن البرلمان الهندي رفض تمرير مذكرة لحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد مناقشات استمر ثلاثة أيام، وفشلت المذكرة، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون إثر تصويت شفوي دعا اليه رئيس مجلس النواب بعدما انسحب من القاعة نواب المعارضة وبينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي حين كان مودي يلقي خطابا يدافع فيه عن أدائه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تعرّض رضوى الشربيني للتحرش .. مفاجأة صادمة لهؤلاء الأشخاص

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ترشيحاتنا

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

في يوم الجمعة.. 40 دعاء للمريض والمتوفى

لقائدى السيارات..غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق بقانون المرور

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

حدث ليلا | اكتشاف حيتان عاشت بمصر قبل 41 مليون عام.. مفاجأة في وفاة الدبابة "طارق محمود".. تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال بايدن.. زلزال عنيف يضرب اليابان

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

The Lincoln Lawyer يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس في مصر| تعرف على قصته

علماء على متن سفينة أبحاث يسحبون شباكهم ليجدوا مخلوقا غريبا .. تفاصيل

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

فيديو

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ