أخطاء تزيد استهلاك الوقود في السيارة.. احذر منها

يبحث العديد من سائقي السيارات عن ترشيد استهلاك البنزين في مركباتهم، حتى لا يتكلفوا الكثير من الأموال ، ولكن هناك مشاكل في بعض الأجزاء الخاصة بالسيارة قد ينتج عنها زيادة في الاستهلاك أو تصرفات خاطئة تؤدي لزيادة الاستهلاك.

أخطاء تزيد استهلاك الوقود في السيارة

البوجيهات

يؤدي ضعف البوجيهات او شمعات الاحتراق في السيارة إلى عدم اكتمال الاحتراق للوقود بشكل صحيح وبالتالي تزيد كمية البنزين لإتمام هذه العملية و يحدث زيادة في معدل الاستهلاك .

فلتر الهواء

يؤدي تلف فلتر الهواء في السيارة الى عدم مرور الهواء الى المحرك ، وبالتالي لا تتم عملية الاحتراق الداخلي بشكل صحيح ، لذلك يتم الزيادة في معدل استهلاك السيارة للوقود .

بخاخات الوقود

تلف بخاخات الوقود او اتساخها وانسدادها ، يؤدى الى زيادة معدل استهلاك الوقود في السيارة ، بسبب عدم انتظام عمل هذه الأجزاء المسئولة عن الضخ بنسب معينة الى غرف الاحتراق .

وضعية السير

تعد هذه النقطة واحدة من أهم أسباب زيادة استهلاك الوقود، و تتمثل في عدة عناصر ومنها، وضعية الضغط الخاطئة على دواسة البنزين، وأيضا السير على سرعات مرتفعة مما يزيد من احتراق كمية كبيرة من الوقود.

الحالة المرورية

تزيد نسبة استهلاك الوقود مع حالات الازدحام المروري، وذلك بسبب حركة الاحتراق الكامن، و في هذه الحالة يفضل أن نتجنب السير في أوقات الذروة، أو نقوم بإيقاف المحرك إذا طال الأمر.

الحمولة الزائدة

كلما زادت حمولة السيارة زاد معها ارتفاع معدل استهلاك الوقود، ومن الأفضل أن تخلص من الأمتعة الزائدة، و الأغراض الموجودة داخل المساحة التخزينية الخلفية بالسيارة.

نوافذ السيارة

يفضل أن تكون نوافذ السيارة مغلقة بصورة مناسبة، حتى لا تزيد من مقاومة الهواء وينتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الوقود.

صيانة السيارة

يجب أن تتم كافة أعمال الصيانة الدورية للسيارة في موعدها المحدد والتي تشمل، تغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات"، و فلتر البنزين، وفلتر الهواء، و متابعة الحالة العامة للإطارات.