كاتب صحفي: مصر تمتلك كل العوامل لزيادة الإنتاج

قال الكاتب الصحفي نبيل نجم الدين، إن الدولة المصرية على مر الـ70 عاما الماضية لم تشهد تطورا بالقطاع الزراعي على الشكل المرجو.

وأضاف نبيل نجم الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القطاع لم يشهد تطورا لعدم توافر الإرادة والرؤية، كما أن التطور السكاني خلال العقود الماضية لم يوازيه تطور تنموي مما فاقم الأزمات، بالرغم من امتلاك مصر كل عوامل الإنتاج سواء الأرض والمياه والطاقة البشرية.

وشدد على أن روسيا وأوكرانيا يتصدران تصدير القمح لعالم، منوها بأن العالم سياسيا يواجه مرحلة صعبة للغاية خلقت صعوبات أخرى في الاقتصاد.