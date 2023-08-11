عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في الجيزة

معرض للمنتجات
معرض للمنتجات

تنظم محافظة الجيزة غداً السبت بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة، بفندق بيراميزا بالدقي. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل . 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يشارك فيه ٣٥ عارض من ابناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر لمدة ثلاثه أيام خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ سبتمبر .

ولفت أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم . 

وأكد محافظ الجيزة انه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

يشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية واسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

IMG-20230811-WA0005
IMG-20230811-WA0005
أحمد راشد محافظ الجيزة الحرف التراثية الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الحرف اليدوية والتراثية الحرفية والتراثية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المجتمعات المحلية المنتجات اليدوية تنظيم المعارض فرص عمل جديدة قرى محافظة الجيزة مجلس الأعمال اليمني محافظة الجيزة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

موضوعات متعلقة

ضبط 1.5 طن لحوم ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

منع أشخاص من تأجير "الإسكيت" بالحوامدية بدون ترخيص

رش 2000 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والبروسيلا خلال قافلتين بالجيزة

غدا.. قطع المياه عن عدد من شوارع العجوزة لتحويل مسار أحد الخطوط

لمواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين.. محافظ الجيزة يتابع إنشاء 5 أسواق حضارية|شاهد

ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالوراق.. شاهد

وكيل تعليم الجيزة يكرم الطلبة والمعلمين المتميزين

وكيل تعليم الجيزة: مصلحة الطالب وولى الأمر أهم أولوياتنا

ترشيحاتنا

آخر جمعة من محرم| من هم أولياء الله تعالى.. وزير الأوقاف يوضح

بعد إغلاقه بسبب مسيرة.. قرار عاجل من السلطات الروسية بشأن مطار فنوكوفو

غلق 60 دارا وتحمل تكلفة العلاج.. التضامن تضع خطة للسيطرة على التشرد

الأردن تتعرض لموجة شديدة الحرارة وتطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

قيادات إخوانية إرهابية علي قوائم الانتربول الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة وصلت 24 جنيها| تجار تلك المنطقة يبيعون بالسعر الرسمي.. تراجع مفاجئ بأسعار السجائر

طريقة عمل الجلاش.. الحلو والحادق

بسيط للغاية… شاهد لوك لميس الحديدي في خطوبة نجلها

بعد أزمتها الأخيرة| 10 إطلالات لـ رضوى الشربيني عقب عودتها للشاشة

فيديو

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ