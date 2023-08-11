عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتمويل 8.5 مليار جنيه.. تفاصيل المشروع القومي للبتلو وآليات قطاع الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة بحثت خلال الفترة الماضية عن وسائل إنتاجية، لتحقيق زيادة في الإنتاجية، للتواكب مع زيادة عدد السكان.


وأضاف “طارق سليمان” خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري”، أن الدولة وفرت العديد من المشروعات، لزيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال المشروع القومي للبتلو ومراكز تجميع الألبان وتطوير مزارع الدواجن.


واسترسل: تم تمويل المشروع القومي للبتلو بمبلغ يقارب الـ 8 مليار ونصف المليار، ويستفاد منه أكثر من 42 ألف مستفيد داخل قرى حياة كريمة.

 

وشدد على أن الدولة تسعى إلى توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال المشروعات المتعددة.
 

قطاع الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية طارق سليمان المشروع القومي للبتلو تجميع الألبان مزارع الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

ترشيحاتنا

الداخلية تنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد بوادى الفروسية للشرطة.. صور

تحرك عاجل من زيلينسكي ضد رؤساء جميع مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية

السعودية.. تطورات صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه للإعياء في صلاة الجمعة

سقوط 7 أبراج كهرباء في نجع حمادى والأمن يكثف الجهود لضبط المخربين

حدث نادر| توافق إيراني أمريكي لتبادل السجناء والإفراج عن الأموال المجمدة "تفاصيل"

عواصف ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ