بتمويل 8.5 مليار جنيه.. تفاصيل المشروع القومي للبتلو وآليات قطاع الثروة الحيوانية

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة بحثت خلال الفترة الماضية عن وسائل إنتاجية، لتحقيق زيادة في الإنتاجية، للتواكب مع زيادة عدد السكان.



وأضاف “طارق سليمان” خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري”، أن الدولة وفرت العديد من المشروعات، لزيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال المشروع القومي للبتلو ومراكز تجميع الألبان وتطوير مزارع الدواجن.



واسترسل: تم تمويل المشروع القومي للبتلو بمبلغ يقارب الـ 8 مليار ونصف المليار، ويستفاد منه أكثر من 42 ألف مستفيد داخل قرى حياة كريمة.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال المشروعات المتعددة.

