صلاح: سأختار نفسي في فانتازي الدوري الإنجليزي

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أنه سيختار نفسه في تشكيل فانتازي الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح، في تصريحات مصورة للحساب الرسمي لـ"فانتازي بريميرليج" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم، "ألعب لعبة الفانتازي بانتظام".

وبسؤاله عن ارتفاع سعره في اللعبة، والبالغ 12.5 مليون جنيه إسترليني، رد بقوله "حسنًا، مجددًا، الحصول علي في اللعبة يتطلب دفع مبلغ كبير بالنسبة للناس، لكني سأدفع من أجل الحصول علي في اللعبة، على أي حال أنا أحد أكثر من يجمعوا النقاط في كل موسم، الناس دائمًا ترغب في شرائي لذلك عليهم دفع الثمن".

وسئل لماذا على الناس أن تشتري محمد صلاح في لعبة "فانتازي"، فرد النجم المصري قائلاً: "لأني أحصل على أعلى النقاط تقريبا في كل موسم.. أليس ذلك صحيح".

وعن أكثر 3 لاعبين يضمهم في تشكيلته باللعبة، قال "أنا، وأليسون وما بين روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، هذا هو فريقي بشكل عام، أنا لا أقصد الاختيار من ليفربول بل هم اختياراتي على مستوى البطولة بالكامل، فأنا وأليسون دائما في الفريق وأحيانا أختار روبورتسون وأحيانا أرنولد".

وعن اللاعب الذي سيسجل أكبر عدد من الأهداف في تشكيلته بـ"الفانتازيا"، أوضح "بالطبع أختار نفسي دائما".

وبسؤاله عن اللاعب الذي سيصنع أكبر عدد من الأهداف، رد قائلاً: "سأختار نفسي أيضًا، وربما أقول أنا أو دي بروين سنرى من سيفوق".

وسئل من سيحصل على أعلى عدد نقاط إضافية في فريقه، فكان رده: "يمكن أن أختر نفسي أليس كذلك؟! نعم سأختار نفسي".

وعما إذا كان يختار نفسه في تشكيلته، اختتم: "في فريقي؟ بالطبع، أنا الكابتن طوال الوقت وطوال الموسم".