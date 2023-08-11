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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يرتفع 120 جنيها الآن .. أسعار الذهب تشتعل

صدى البلد

اشتعلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 11-8-2023 ليرتفع سعر الذهب عيار 21 حوالي 120 جنيها دفعة واحدة مسجلا مستوى 2290 جنيه مقابل 2170 جنيه بختام تعاملات أمس الخميس.

ارتفاع قوي في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,594 شراء 2,617
عيار 22بيع 2,378 شراء 2,399
عيار 21بيع 2,270 شراء 2,290
عيار 18بيع 1,946 شراء 1,963
عيار 14بيع 1,513 شراء 1,527
عيار 12بيع 1,297 شراء 1,309
الاونصةبيع 80,682 شراء 81,393
الجنيه الذهببيع 18,160 شراء 18,320
الكيلوبيع 2,594,286 شراء 2,617,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

صعود الذهب محليا وعالميا اليوح الجمعة 11-8-2023

سجلت أسعار الذهب قفزة محلية في مصر اليوم الجمعة 8-11-2023 ليرتفع سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 2290 جنيه مقابل 2170 جنيه في يوم واحد.

الذهب عالميا

 سجلت أسعار الذهب ارتفاعا واضحا، بتعاملات نهاية الأسبوع، يوم الجمعة؛ مدعومة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والذي تأثر ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي، والتي عززت التوقعات باحتمالية توقف الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، وذلك جنبا إلى جنب مع ترقب الأسواق لصدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها اليوم، ونظرا لأنها سيكون لها تأثير ملحوظ على تحركات كل من الدولار الأمريكي ومعدن الذهب، وفق ما نشره انفيستنج بالعربي.

وأثناء تداولات اليوم، حققت عقود الذهب الفورية ارتفاعا بنسبة 0.31% لتسجل نحو 1,918.36 دولارا للأوقية، وفي الوقت ذاته؛ صعدت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.09% لتصل إلى 1,950.60 دولارا للأوقية.

وساهم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى متداولة- أثناء تداولات اليوم، في ارتفاع أسعار معدن الذهب نظرا لوجود علاقة عكسية بينهما، فإن ضعف الدولار الأمريكي يرفع من جاذبية السلع المقومة به وخصوصا معدن الذهب، لأنه يضعف من تكاليف حيازة الذهب، وبهذا السياق، سجل الدولار الأمريكي تراجعا بنحو 0.13% لتقترب إلى 102.487 نقطة، بما عزز من صعود أسعار الذهب خلال التداولات.

وأيضا، عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو الصادرة أمس التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يمتنع من رفع أسعار الفائدة باجتماعه القادم في سبتمبر، بما قد دعما لمستويات أسعار الذهب على هامش التعاملات، حيث كشفت بيانات الإحصاء داخل الولايات المتحدة، بأن التضخم الأساسي الذي يستثني منه أسعار الطاقة والغذاء- تباطأ وسجل 4.7% على أساس سنوي بنهاية يوليو الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى استقراره عند 4.8%، وهو ما يقلل الضغوط على الفيدرالي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأسواق تترقب صدور بعض البيانات الأقتصادية الأمريكية الهامة، وهي بيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي، ومن المقرر صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، وهذه البيانات قد يكون لها تأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وهو ما ينعكس بضرورة الحال على الذهب والدولار.

وبالتطرق لأسعار المعادن النفيسة الأخرى المتداولة يوم الجمعة، سجلت عقود الفضة الفورية ارتفاعا بنسبة 0.16% ووصلت إلى 22.74 دولارا، وأيضا؛ حققت أسعار البلاديوم ارتفاعا بنحو 0.76% وسجلت 1,299.86 دولارا، وكذلك؛ صعدت عقود البلاتين بواقع 0.58% لتصل إلى 915.87 دولارا.

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