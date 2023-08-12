خبير علاقات دولية: فرنسا تستغل النيجر لتوريد اليورانيوم لأوروبا

كشف الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أسباب الصراع في الوقت الحالي على النيجر، قائلا إن دولة النيجر ليست مهمة لفرنسا فقط في الوقت الحالي، وإنما هي مهمة لعدة دول في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن النيجر هي جزيرة الاستقرار بالنسبة للنفوذ الفرنسي في أفريقيا، لأن النفوذ الفرنسي في الدول المجاورة للنيجر انتهى تقريبا.

خبير علاقات دولية يشرح أهمية النيجر بالنسبة لفرنسا

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحكومات الموجودة في مالي وفي النيجر طالبت الجيش الفرنسي في الخروج من هناك السنوات القليلة الماضية، ولذلك خرج الجيش الفرنسي بعد 9 سنوات من البقاء في مالي، إذ كان هناك عمليات بدأت في 2013، كان هناك أكثر من 12 ألف جندي في البداية من فرنسا، وانتهوا بـ 5 ألاف جندي ومن ثم تم اتخاذ قرار بخروج كل القوات الفرنسية من مالي، ونفس السيناريو تم تكراره في بوركينا فاسو، وبالتالي لم يصبح لفرنسا في هذه المنطقة إلا النيجر.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنه يوجد 1500 جندي فرنسي موجودين في النيجر حتى هذه اللحظة، موضحا أن حتى تلك اللحظة لم يُتخذ قرار بترحيل القوات الفرنسية من النيجر، والولايات المتحدة الأمريكية مازال لديها قاعدتين عسكريتين في النيجر، قاعدة في الشمال تسمى 101، وقاعدة 201 في العاصمة.

وأشار إلى أن النيجر مهمة لفرنسا في جوانب اقتصادية، إذ أنه من المعروف أن النيجر هي مصدر لـ 75% من اليورانيوم الذي تستخرجه الشركات الفرنسية، ومواطني النيجر ضد فرنسا في هذا الملف، لأن تلك الشركة تدفع للنيجر 3% فقط، فيما تحصل على 97% من قيمة اليورانيوم الذي يتم توريده، وليس فقط المفاعلات النووية، ولكن لأكثر من 60% الموجودة في أوروبا بالكامل.

واستكمل، أن اليورانيوم الموجود في النيجر كان واحد من البدائل الهامة لليورانيوم الروسي، وبالتالي اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار بالاستغناء عن اليورانيوم الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية اعتمادا على النيجر، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالغاز، حيث يوجد جنوب النيجر توجد نيجيريا وهي دولة هامة في توريد الغاز لأوروبا هي الأخرى.