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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرب معلومات حساسة عن الجيش.. الصين تعتقل جاسوسا لوكالة المخابرات المركزية

صدى البلد

قالت سلطات الأمن القومي، اليوم الجمعة، إن الصين احتجزت عاملا من مجموعة صناعية عسكرية للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية، مضيفة إلى قائمة الاتهامات العلنية بالتجسس بين بكين وواشنطن.

 

قالت وزارة أمن الدولة، وكالة التجسس المدنية في البلاد، في بيان، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن عاملاً في الصناعة العسكرية ولقبه تسنغ كان يقدم أسراراً عسكرية إلى وكالة المخابرات المركزية مقابل مبالغ كبيرة من المال.

 

تم إرسال المشتبه به البالغ من العمر 52 عامًا إلى إيطاليا للدراسة. وزعمت الوزارة أنه التقى هناك "بمسؤول في السفارة الأمريكية" تبين لاحقًا أنه عميل لوكالة المخابرات المركزية.

 

وجاء في البيان الذي نُشر على صفحة WeChat التابعة للوزارة: "طور العميل الصيني تدريجيًا اعتمادًا على المسؤول الأمريكي، الذي انتهز الفرصة لتلقينه القيم الغربية". 

 

وأضافت الوزارة الصينية أن المسؤول الأمريكي وعد الصيني المشتبه به بمبالغ كبيرة ومساعدة أسرته على الهجرة إلى الولايات المتحدة مقابل معلومات حساسة عن الجيش الصيني، والتي تمكن العامل من الوصول إليها من خلال وظيفته.

 

قالت الوزارة "بعد الانتهاء من الدراسة في الخارج، عاد تسنغ إلى الصين واستمر في عقد اجتماعات سرية متعددة مع عملاء وكالة المخابرات المركزية وقدم قدرًا كبيرًا من المعلومات الاستخباراتية الرئيسية وجمع الأموال للتجسس".

 

وأضافت أن المشتبه به اعتقل وأن القضية تخضع لمزيد من التحقيق. يعتبر الإعلان هو الأحدث في سلسلة اتهامات علنية بالتجسس بين واشنطن وبكين.

 

في الأسبوع الماضي، ألقت الولايات المتحدة القبض على اثنين من البحارة الأمريكيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية للصين.

 

هوت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات بعد أن أسقطت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام بالون تجسس صيني مشتبه به حلق فوق الأراضي الأمريكية.

الصين وكالة المخابرات المركزية جاسوس أمريكي

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