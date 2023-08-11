5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 485 ألف جنيه.. صور

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أومن ناحية بلد المنشأ ايضا، ومنها اصدارات الصانع الياباني، مثل طرازات شركة نيسان وسوزوكي وميتسوبيشي وسوبارو.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية في السوق المصري.

5 سيارات يابانية في السوق المصري

نبدأ بالسعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2024، حيث يتم طرحها بقيمة تتراوح بين 485.400 جنيه و 551 الف جنيه، وتقدم السيارة بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بينما تعمل الفئات الاخرى بناقل حركة اوتوماتيكي، مع محرك سعة 1500 سي سي، يضخ 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات يابانية في السوق المصري

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية نسختها اتراج موديل 2023 بسعر 520 الف جنيه، وتعد هذه السيارة هي ارخص الطرازات بين قائمة ميتسوبيشي لموديلات هذا العام، وتأتي هذه السيارة عبر فئة واحدة بمحرك 1200 سي سي، ينتج 76 حصان، و100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي CVT جر امامي.

5 سيارات يابانية في السوق المصري

سوزوكي ارتيجا هي واحدة من ابرز السيارات اليابانية ذات الطابع العائلي، ويتم تقديمها بسعر رسمي يبلغ 829.900 جنيه، مع مواصفات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، و 138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، و 13.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

5 سيارات يابانية في السوق المصري

تعتبر السيارة نيسان سنترا من اشهر اصدارات السيدان في الشارع المصري، حيث تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وناقل سرعات اوتوماتيكي فقط، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، وزمن للتسارع يبلغ 10.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما يتم طرحها بسعر رسمي يبلغ 740.500 جنيه.

5 سيارات يابانية في السوق المصري