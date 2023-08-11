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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

بشري
بشري

شاركت الفنانة بشري، جمهورها ومتابعيها، صورة لها من جلسة تصوير جديدة لها على أحد شواطئ المدن الساحلية.

وتألقت بشري في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان جريء ومكشوف باللون الاسود وقبعة على الرأس، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية.
 

جدير بالذكر أن بشري تستعد لطرح الفيلم الجديد أولاد حريم كريم ، الذي تعود من خلاله الي السينما .

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد فيلم "أولاد حريم كريم"  استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١١_٢٣٠٩٥٢

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