بهاء سلطان: انتهيت من 10 أغاني جديدة.. "ومحظوظ بحب الناس"

أعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".

بهاء سلطان يتحدث عن حفلته في مدينة العلمين

وأضاف "سلطان"، خلال لقاء خاص على هامش مهرجان العلمين، مذاع عبر فضائية "أون"، أن حفلته في مهرجان العلمين الجديدة سيبدأها بأغنية "تعالى أدلعك"، ومن ثم الأغاني القريبة لهم، "بحب أغني الأغاني اللي هما فاكرينها، محبش أغني حاجات الناس نسياها".

وتابع بهاء سلطان: "أنا محظوظ في القبول بيني وبين الناس، وأتمنى الموجود في العلمين النهاردة يتبسط بالحفلة بتاعتي، ومدينة العلمين تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتوهت فيها عشان أول مرة أجي من فترة كبيرة".

وأردف أن فريق العمل الخاص به متعاونين بشكل كبير في الفترة الحالية، والجميع يحفظ الأغاني، ودائما يظهر التناغم بينه وبين فريق العمل على المسرح.

وكشف عن أنه أنتهى من 10 أغاني في الفترة الحالية مع الشركة المنتجة، وكل فترة سيتم طرح أغنية جديدة منهم، “هنغني حاجات زي اللي كانت بتطلع زمان”.

وأتم بهاء سلطان تصريحاته بغناء أغنية "تعالى أدلعك"، والتي حققت نجاحا باهرا في الشارع المصري والعربي بعد طرحها بأيام بسيطة.