أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لكهف في الأردن يقدر عمره بـ 65 مليون سنة تحول إلى مطعم.

ووثقت هذا المكان التاريخي القديم البلوجر وردة نضال عبداللطيف، بعد زيارة إلى الكهف، حيث التقت بالمهندس الجيولوجي جورج حدادين، والذي كشف تاريخ هذا المكان بأنها كانت أرض ورثها عن والده واكتشف لاحقا انها كانت فوهة كهف.

وسلطت وردة الضوء على هذا المكان، حيث استمر النقيب السابق للجيولوجيين الأردنيين البحث في عمق الأرض المهجورة وبسبب تخصصه في مجال علوم الأرض، حرص على بقاء المكان في حالته الطبيعية.

وشرح كيفية تقدير عمر هذا المكان، عبر طريقة حسابية، وأراد في البداية في أن يصبح متحف مفتوح حتى يعلم الجميع تاريخ المكان الطبيعي، ثم غيّر تفكيره ليصبح مطعم داخل كهف.

وحصد الفيديو المتداول للكهف القديم ملايين المشاهدات بعد تداوله، حيث تصدر موقع “فيسبوك” حيث يمكن للشخص تناول الطعام والاستمتاع بالتاريخ الجيولوجي.