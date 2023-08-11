الأردن يتعرض لموجة شديدة الحرارة.. ويطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين



اطلق المركز الوطني لإدارة الأزمات في الأردن تحذيرا عاجلا من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة وإشعال النار في المناطق الحرجية خلال الموجة الحارة المتوقعة.

ويتأثر الأردن بموجة حارة قوية ومرهقة اعتبارًا من يوم السبت، حيث يتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في جميع المناطق في المملكة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بحدود 8-10 درجات مئوية وتكون الليالي أكثر حرارة من المعتاد.

ونشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات وإرشادات خلال تأثر الأردن بالكتلة الهوائية الحارة تمثلت في:



- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

- عدم إشعال النار في المناطق الحرجة أو التي تحتوي أعشاب جافة

- عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونـة تحت أشعة الشمس.

- عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للإشتعال.

- عـدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة، وتجنب السباحة بالبرك الزراعيـة

- الحـذر مـن احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البداية

- تنظيـم استخـدام أجهـــزة التكييف للتخفيف مــن مخاطــــر الأحمال الكهربائية.