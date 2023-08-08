عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير أممي : انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن

الأردن - علم
الأردن - علم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، بنسبة 0.742%.


ووفق تقرير المفوضية؛ فقد انخفض عدد اللاجئين السوريين منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى 31 يوليو  الماضي، بواقع 4,908 لاجئين مقيمين في الأردن.

كما أشار  التقرير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.


وتصدرت العاصمة الأردنية  عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا.

بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئيا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.

وسجل 97310 لاجئين في الزرقاء، مقارنة مع 17039 لاجئا البلقاء، و13027 لاجئا في مأدبا، ثم جرش بـ 8524 لاجئا.

وجاءت الكرك ثامنا بواقع 8312 لاجئا، ثم معان بـ 8194 لاجئا، وعجلون بـ 5794 لاجئا، بالإضافة إلى 3781 لاجئا في العقبة، و1428 لاجئا في الطفيلة، كأقل محافظة لديها عدد من اللاجئين السوريين بالمملكة.


ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ووفق سجلات المفوضية يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها 656762 لاجئا حتى نهاية الشهر الماضي.
 

وزير المهجرين اللبناني: قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين تعسفي ومرفوض

مجلس الوزراء اللبناني يؤكد وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بشكل كريم وآمن

الأردن العاصمة الأردنية اللاجئين السوريين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين شؤون اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

موضوعات متعلقة

الأردن: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية والشعب دفع ثمن الحرب غاليا

بمشاركة سوريا.. ملك الأردن: أثق في نجاح القمة العربية المقرر عقدها بجدة

ترشيحاتنا

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

بسبب دواء كحة شهير.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لدولة عربية

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ