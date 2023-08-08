تقرير أممي : انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، بنسبة 0.742%.



ووفق تقرير المفوضية؛ فقد انخفض عدد اللاجئين السوريين منذ بداية العام الجاري 2023، وحتى 31 يوليو الماضي، بواقع 4,908 لاجئين مقيمين في الأردن.

كما أشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.



وتصدرت العاصمة الأردنية عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا.

بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئيا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.

وسجل 97310 لاجئين في الزرقاء، مقارنة مع 17039 لاجئا البلقاء، و13027 لاجئا في مأدبا، ثم جرش بـ 8524 لاجئا.

وجاءت الكرك ثامنا بواقع 8312 لاجئا، ثم معان بـ 8194 لاجئا، وعجلون بـ 5794 لاجئا، بالإضافة إلى 3781 لاجئا في العقبة، و1428 لاجئا في الطفيلة، كأقل محافظة لديها عدد من اللاجئين السوريين بالمملكة.



ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ووفق سجلات المفوضية يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها 656762 لاجئا حتى نهاية الشهر الماضي.

