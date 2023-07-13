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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المهجرين اللبناني: قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين تعسفي ومرفوض

صدى البلد

اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو قرار تعسفي ومرفوض.
وأكد شرف الدين، في بيان اليوم الخميس، أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
ووصف وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية القرار بأنه تدخل سافر – على حد تعبيره - في الشئون الوطنية اللبنانية الداخلية، موضحا أنه طالب اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار واصفا إياه بـ"المجحف" بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيا وبيئيا.
وأشار الوزير عصام شرف الدين إلى أن لبنان قد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، مشددا على أن لبنان رحب بالنازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا إلزاميا.

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