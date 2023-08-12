مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

حرصت الإعلامية بوسي سالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيالإنستجرام، بصور جديدة من حفل عيد ميلاد الفنانة جومانا مراد.

وتألقت جومانا مراد بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية قفطان مكشوف البطن وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن بداية دخولها لعالم الفن من خلال مصر، حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثلمسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيضمن إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا

إليكم الصور..

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