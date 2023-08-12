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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

صدى البلد

حرصت الإعلامية بوسي سالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيالإنستجرام، بصور جديدة من حفل عيد ميلاد الفنانة جومانا مراد.

 

وتألقت جومانا مراد بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية قفطان مكشوف البطن وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن بداية  دخولها لعالم الفن من خلال مصر، حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثلمسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيضمن إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا

إليكم الصور..

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IMG_0579
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IMG_0578
الفنانة جومانا مراد الفنانة جومانا الفنانة جومانا مرا جومانا مراد جومانا حفل عيد ميلاد

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