لمرضى الضغط.. فوائد خارقة لتناول الخوخ

الخوخ هي فاكهة لذيذة ومغذية قد يكون لها بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم لذا نقدم لك فىهذا التقرير بعض الأسباب التي تجعل الخوخ مفيدًا لضغط الدم وفقا لموقع هيلثى…



البوتاسيوم: الخوخ مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن يساعد على موازنة آثار الصوديوم في الجسم. تناول كميات كبيرة من الصوديوم هوعامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم.



المغنيسيوم: يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، وهو معدن آخر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.



فيتامين ج: يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية بطانة الشرايين وتقليلالالتهاب. يمكن أن يسهم هذان العاملان في ارتفاع ضغط الدم.

الفلافونويد: يحتوي الخوخ على مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. قد تساعد هذهالمركبات أيضًا في خفض ضغط الدم.



فوائد اخرى لتناول الخوخ…



فوائد الخوخ والعسل، مزيج رائع للجسم:

للخوخ العديد من الفوائد التي يمنحها للجسم، وهي: تقوية العظام.

يحمي من اضطرابات الجهاز العصبي.

لا يساعد على تخزين السوائل في الجسم.

يساعد على حماية الجهاز التنفسي من الأمراض ونزلات البرد بسبب احتوائه على فيتامين ج، ويساعد على تنظيم دقات القلب.

ويحتوي على الحديد الذي يساعد على الحماية من الأنيميا

فوائد الخوخ والعسل للبشرة:

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يساعد على منع تأكسد الخلية الذي يسببه كثرة التعرض للشمس، وبهذا فهو يحمي من البقعالداكنة ومن التجاعيد. كما يحتوي على مادة الألفا هيدروكسي والذي يساعد على العناية بالبشرة.

ويحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف.

طريقة استخدام الخوخ للبشرة:



قومي بهرس ثمرة الخوخ بعد نزع القشرة، وضعي عليها ملعقتين من الزبادي، وملعقتين من العسل، وضعي المزيج على بشرتك مرة فيالصباح ومرة في المساء؛ واتركي المزيج لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك بالماء الدافئ.



فوائد الخوخ لإنقاص الوزن:

يحتوي الخوخ على العديد من الفوائد للرجيم وهي كالتالي: يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على رفع عملية التمثيلالغذائي، مما يساعد على التخلص من مشكلة ثبات الوزن في الرجيم، كما أن هذه الألياف مفيدة للحفاظ على الشعور بالشبع وسد الشهية. الخوخ فاكهة قليلة السعرات فهو يحتوي على نسبة 39 سعر حراري لكل 100 جرام من الخوخ. يحتوي الخوخ على السكر الطبيعي فيمكنكتناول مشروب عصير الخوخ بوضع ملعقتين عسل صغيرة، لتوازن السكر في الدم.