آيس كريم يصيب 20 شخص بميكروب خطير في هذه الدولة

في واقعة صادمة، تسبب منتج آيس كريم في إصابة 20 شخص بمرض غامض أدى إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم سحب منتج الآيس كريم الذي تم بيعه على نطاق واسع بعد ربطه بتفشي مرض الليستريا الذي أدى إلى نقل 20 إلى المستشفى في الشمال الشرقي من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

دفع هذا المرض إلى إصدار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى إصدار تحذير، من أن شخصًا واحدًا في نيويورك وشخصًا في ولاية بنسلفانيا قد تم إدخالهما إلى المستشفى بسبب مرض الليستريات.

آيس كريم يصيب من يتناوله بميكروب

وعن هذا المرض، فهي عدوى خطيرة محتملة تسببها بكتيريا Listeria monocytogenes . عادة ما يتعرض الناس للميكروب عن طريق تناول طعام ملوث.

ويواجه الأطفال حديثو الولادة والنساء الحوامل الأكبر من 65 عامًا أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أعلى مخاطر الإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة من عدوى الليستريا .

وقالت الوكالة في البيان: “مركز السيطرة على الأمراض قلق لأن الآيس كريم الذي تم ذكره تم تقديمه في أكثر من مركز رعاية، حيث يبلغ عمر العديد من السكان 65 عامًا أو أكثر أو ربما يكون لديهم ضعف في جهاز المناعة، هذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الليستريا”.

أفاد أحد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب مرض الليستريات أنهم قبل أن يمرضوا تناولوا كوب آيس كريم "Soft Serve On The Go" في بروكلين ، نيويورك. ثم عثر مسؤولو الصحة على ميكروب في كوب آيس كريم في ثلاجة ذلك الشخص.

لا يزال المسؤولون يعملون للتأكد من أن الميكروب الموجود في الثلاجة يتطابق مع سلالة الفاشية ، ولكن في غضون ذلك ، استدعت شركة الآيس كريم منتجاتها التي يحتمل أن تكون ملوثة ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA).