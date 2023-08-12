في إطار المبادرة الرئاسية.. 4 ورش عمل للتوعية بحملة 100 يوم صحة بالإسكندرية

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ورش عمل للفرق الطبية بالمستشفيات في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة ومن خلال أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية الذي بدأ من ٥ و حتى ١١ أغسطس ٢٠٢٣ لتكثيف التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية (الرئة-القولون-البروستاتا- عنق الرحم) على مستوى محافظة الإسكندرية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف دكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي و المشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة.

وقالت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أنه تم إقامة ٤ ورش عمل تضم ال٤ تخصصات التي تضمنها المبادرة الرئاسية و هم كالتالي ورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان البروستاتا بمستشفى رأس التين العام تحت إشراف الدكتورة ايناس العجمي مديرة المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان الرئة بمستشفى صدر المعمورة تحت إشراف دكتور خالد عزت مدير المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان عنق الرحم بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي تحت إشراف دكتور طارق حماية مدير المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان القولون بمستشفى القباري تحت إشراف الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى.

واختتمت ورش العمل بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي و المشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حيث تمت مناقشة أليات العمل بالمبادرة و كيفية الوصول لتحقيق المستهدف من المبادرة و الاستماع للمقترحات و التحديات التي تواجه فرق العمل.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تفعيل المبادرة و أن أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية بالإسكندرية أقيم بالتنسيق بين مختلف الإدارات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومستشفى القباري التابعة لأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة و مستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة العامة للتأمين الصحي .