عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في إطار المبادرة الرئاسية.. 4 ورش عمل للتوعية بحملة 100 يوم صحة بالإسكندرية

ورش عمل للتوعية بمبادرة
ورش عمل للتوعية بمبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ورش عمل للفرق الطبية بالمستشفيات في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة ومن خلال أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية الذي بدأ من ٥ و حتى ١١ أغسطس ٢٠٢٣ لتكثيف التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية (الرئة-القولون-البروستاتا- عنق الرحم) على مستوى محافظة الإسكندرية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف دكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي و المشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة.

العزيمة والإصرار.. مصطفى بائع منظفات على كرسي متحرك في الإسكندرية

أسماء أسرة كاملة ضحايا حادث مروري على طريق مطروح - الإسكندرية

وقالت الدكتورة هبة عارف  مدير عام الطب العلاجي أنه تم إقامة ٤ ورش عمل تضم ال٤ تخصصات التي تضمنها المبادرة الرئاسية و هم كالتالي ورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان البروستاتا بمستشفى رأس التين العام تحت إشراف الدكتورة ايناس العجمي مديرة المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان الرئة بمستشفى صدر المعمورة تحت إشراف دكتور خالد عزت مدير المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان عنق الرحم بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي تحت إشراف دكتور طارق حماية مدير المستشفى، وورشة عمل عن الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان القولون بمستشفى القباري تحت إشراف الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى.

واختتمت ورش العمل بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي و المشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة و الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حيث تمت مناقشة أليات العمل بالمبادرة و كيفية الوصول لتحقيق المستهدف من المبادرة و الاستماع للمقترحات و التحديات التي تواجه فرق العمل.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تفعيل المبادرة و أن أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية بالإسكندرية أقيم بالتنسيق بين مختلف الإدارات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية  ومستشفى القباري التابعة لأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة و مستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة العامة للتأمين الصحي .

الاسكندرية أكاديمية الأميرة فاطمة أسبوع التوعية ١٠٠ يوم صحة الأورام السرطانية الأميرة فاطمة الدكتور خالد عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

سعر آيفون 12 فى المملكة العربية السعودية

ماذا قال ماهر المعيقلي قبل إعيائه؟ خطبة مؤثرة عن الموت ترق لها القلوب.. فيديو

ترشيحاتنا

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أنشطة وفعاليات خدمية فى الرمل والعامرية

45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية

وفاة 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا

إيهاب المصري: بيراميدز منافس الأهلي الحقيقي

تشمل 57 قرية.. حياة كريمة غيرت وجه برج العرب القديم بالإسكندرية

بعد استبعادها من مسابقة 30 ألف معلم.. حقوق المرأة الحامل بقانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ