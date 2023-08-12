5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

قال الدكتور سلمان إمام استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن هناك عدة استراتيجيات يمكنك اتباعها للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون مفيدة:

وأوضح إمام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه الاستراتيجيات تتمثل فيما يلي :

استراتيجيات يمكنك اتباعها للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية

استراتيجيات يمكنك اتباعها للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية

تقبل مشاعرك: قد يكون من الطبيعي أن تشعر بالصدمة والحزن والغضب والخوف بعد تعرضك لصدمة عاطفية. قم بالسماح لنفسك بتجربة هذه المشاعر وقبولها بدون الحكم عليها. اعتنِ بنفسك وكن لطيفًا مع نفسك خلال هذه الفترة الصعبة.

التحدث مع الآخرين: قم بمشاركة مشاعرك وتجربتك مع أشخاص موثوق بهم، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين. قد يكون لديهم القدرة على تقديم الدعم والاستماع الفعّال.

العناية بالصحة العقلية والجسدية: حافظ على رعاية جيدة لصحتك العقلية والجسدية. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول وجبات غذائية صحية، واحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم. يمكن أن يساعد الاهتمام بالصحة الشاملة في تعزيز قدرتك على التعامل مع الصدمات.

البحث عن الدعم المهني: إذا استمرت الصدمة والاضطراب النفسي لفترة طويلة أو أثرت سلبًا على حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة من محترفي الصحة النفسية. الأطباء والمعالجون المؤهلون يمكنهم تقديم الدعم والإرشاد المناسب لمساعدتك في التعامل مع الصدمة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: جرب تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا. هذه التقنيات يمكن أن تساعدك في تهدئة العقل وتخفيف التوتر والقلق.

تطوير استراتيجيات التحكم في الضغوط: حاول تطوير مجموعة من المهارات للتعامل مع الضغوط الناجمة عن الصدمات. يمكن أن تشمل هذه المهارات التخطيط والتنظيم والتفكير الإيجابي والتحليل العقلي.

العثور على مصادر الراحة والسلام: قد تكون هناك أنشطة أو هوايات تساعدك على الاسترخاء والشعور بالراحة، ممثل القراءة، والكتابة، والرسم، والاستماع إلى الموسيقى، والتمتع بالطبيعة. حاول العثور على وقت لممارسة هذه الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء والتهدئة العاطفية.

تذكر أنه قد يتطلب الشفاء من الصدمات العاطفية والنفسية وقتًا وجهدًا. كن صبورًا مع نفسك وأعطِ نفسك الرعاية والوقت اللازمين للتعافي. إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فمن المهم البحث عن المساعدة المهنية للحصول على الدعم اللازم.