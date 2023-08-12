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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد برفقة نرمين الفقي في أحدث ظهور |شاهد

ريهام سعيد ونرمين
ريهام سعيد ونرمين الفقي

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، صورة عبر  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت ريهام سعيد وهي برفقة الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور لهما ونالت الصورة اعجاب الجمهور
 

من جانب آخر، كانت الإعلامية ريهام سعيد، نشرت تعليقا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توجه فيه الاعتذار لأسرتي أحمد راتب وممدوح وافي، كما اعتذرت عن الظهور في البرنامج هذا الأسبوع. 
 

وقالت ريهام سعيد: “أنا بعتذر عن عدم الظهور في حلقاتي الأسبوع ده؛ لظروف صحية”. 

وأضافت ريهام سعيد: “حاجة تانية مالهاش علاقة بالمرض، أقسم بالله أنا عمري ما قصدت أبدا إن حد يتضايق مني، ودائما بتكلم من قلبي.. أنا بعتذر لأسر الفنان ممدوح وافي، والفنان أحمد راتب، رحمهما الله، عما أذيع في البرنامج”.

الاعلامية ريهام سعيد الفنان احمد راتب ريهام سعيد الفنانة نرمين الفقى الفنان ممدوح وافي

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