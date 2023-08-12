ريهام سعيد برفقة نرمين الفقي في أحدث ظهور |شاهد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريهام سعيد وهي برفقة الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور لهما ونالت الصورة اعجاب الجمهور



من جانب آخر، كانت الإعلامية ريهام سعيد، نشرت تعليقا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توجه فيه الاعتذار لأسرتي أحمد راتب وممدوح وافي، كما اعتذرت عن الظهور في البرنامج هذا الأسبوع.



وقالت ريهام سعيد: “أنا بعتذر عن عدم الظهور في حلقاتي الأسبوع ده؛ لظروف صحية”.

وأضافت ريهام سعيد: “حاجة تانية مالهاش علاقة بالمرض، أقسم بالله أنا عمري ما قصدت أبدا إن حد يتضايق مني، ودائما بتكلم من قلبي.. أنا بعتذر لأسر الفنان ممدوح وافي، والفنان أحمد راتب، رحمهما الله، عما أذيع في البرنامج”.