مياه الشرب بالشرقية تنظم دورات تدريبية للعاملين على برامج السلامة المهنية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

ولفت إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة بمركز أولاد صقر بهدف حماية عناصر الإنتاج (القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع جميع أنواع المخاطر والحالات الطارئة، خاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.