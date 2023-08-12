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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استضافت 4 محافظات.. «كاراتيه الشرقية» تختتم دورة حكام الاتحاد المصري الجدد 2023|صور

صدى البلد

اختتمت منطقة الشرقية للكاراتيه ، دورة حُكام الاتحاد المصري للكاراتيه الجُدد والتي استمرت على مدار 5 أيام متتالية باستضافة 4 محافظات هي كفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية.

يأتي ذلك برعاية الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وبإشراف من منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا وحضور مجلس الإدارة الكابتن أحمد خليل والكابتن أحمد عرابي والدكتور تامر سعد والدكتور أحمد الشوادفي.

واختتمت دورة حكام الاتحاد الجدد حيث بدات الدورة بداية من يوم السبت الموافق ٥ اغسطس ٢٠٢٣ واستمرت لمدة 5 أيام متتالية وانتهت يوم الأربعاء الموافق ٩ اغسطس ٢٠٢٣.

ففي اليوم الأول للدورة كانت محاضرة نظرية وشرح لقوانين التحكيم، واليوم كانت محاضرة عملي كاتا وتدريب الحكام علي اللعب الصحيح حتي يكونوا قادرين علي إعطاء الدرجة الصحيحة وفقًا للقانون أما اليوم الثالث فكان محاضرة عملي كوميتيه وتدريب الحكام علي اللعب وقوانين اللعب (يوكو-وزاري-ايبون) واليوم الرابع كان لأداء اختبارات ورقي علي قوانين التحكيم واختبار اداء الحكام علي البساط في الكاتا وفي اليوم الختامي كان لأداء الحكام عملي علي البساط كوميتيه (Judge-Referee) .

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يذكر أنه أشرف على تنظيم علي الدورة الدكتور أحمد جلال الألفي الحكم الدولي ورئيس لجنة حكام الشرقية،  وكان ضمن الحضور الحكام الدوليين الكابتن "طارق رجائي" ورئيس اللجنة العليا للحكام والكابتن "محمد رمضان" امين صندوق اللجنة العليا للحكام والكابتن احمد رزق" عضو اللجنة العليا للحكام والكابتن "عصام صالح" عضو اللجنة العليا للحكام والكابتن "احمد نور" رئيس لجنة حكام الدقهلية والكابتن "ابراهيم ابراهيم" عضو لجنة حكام الشرقية.

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