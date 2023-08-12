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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تستعرض جمالها على رمال البحر.. شاهد

درة
درة

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت درة بالمايوه على البحر، وحرصت على ارتداء إكسسوارات مناسبة للإطلالة مع نظارة شمسية.

من جانب اخر، كشفت النجمة درة عن دورها المفضل في الدراما، وذلك بعد أن ردت على سؤال متابع على “إنستجرام”.

وردت درة عبر سؤال عن أكثر الأدوار التي تفضلها لترد: “دور سماح في العار من أفضل أدواري”. 

وجاء سؤال من أحد متابعيها، وهو: “هل تريدين العمل مع الفنان عادل إمام؟”، فردت قائلة: “الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنه نجم وفنان كبير”.

وجاء سؤال من متابع آخر، وهو: “لو مكنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه؟”، لترد قائلة: “مخرجة أو مصممة أزياء”.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة درة صورة جديدة علي البحر النجمة درة

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