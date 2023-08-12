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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يخدم 300 ألف مواطن.. إنشاء كوبري علوى بقرية تناغة بأسيوط

جانب من أعمال لجنة
جانب من أعمال لجنة المعاينة بمشاركة النائب ابراهيم نظير

حصل النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي استجابة بشأن طلب الإحاطة الذي تقدم به منذ بضعة أشهر من أجل “ إنشاء كوبري علوى بقرية تناغة - مركز القوصية” بطريق أسيوط القاهرة الزراعي.

كان نائب أسيوط، قد طلب بإنشاء الكوبري ليسير أعلي ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد بكوبري منقباد الجاري إنشاءه، ليسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بشمال أسيوط وخاصة بالمدخل الشمالي لمدينة القوصية، لافتا إلي أنه سيقضي بشكل كامل علي التكدس المروري بمداخل القري ويخدم أهالي قري القوصية.

وأوضح النائب أنه استجابة لهذا المطلب من الجهات المعنية، تم إيفاد لجنة مسئولة لمعاينة عدة مواقع مقترحة لإنشاء كوبرى بقرية تناغة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، لخدمة ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن غرب وشرق الترعة الإبراهيمية شمال مدينة القوصية، وذلك بناء على المقترحات المقدمة بمجلس النواب، التى عرضت بلجنة الإقتراحات والشكاوى بدور الإنعقاد الثالث، والتى قررت ضرورة معاينة مواقع لإنشاء خمسة كبارى بمحافظة أسيوط، من بينها كوبرى تناغة، وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الفريق وزير النقل والمواصلات و اللواء وزير التنمية المحلية، بأن تتحمل كل وزارة نسبة ٥٠% من تكاليف إنشاء الكبارى وهى ( كوبرى ديروط - كوبرى تناغة بالقوصية - كوبرى ام القصور  - كوبرى منفلوط - كوبرى صدفا ).

ويهدف هذا الطلب، إلي تحقيق للسيولة المرورية بهذه المناطق المزدحمة، ومنعا للحوادث المتكررة، وتنفيذا لخطة الدولة فى تيسير إنتقال المواطنين،  بغلق المزلقانات وإستبدالها بكبارى علوية، تعبر السكة الحديد والترعة الإبراهيمية.

وقامت اللجنة بإجراء معاينة لخمسة مواقع مقترحة لإنشاء كوبرى تناغة، ويتبقى معاينة باقى الكبارى.

 

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أسيوط القوصية مجلس النواب وزير التنمية المحلية المواصلات السكة الحديد

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