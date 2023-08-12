بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

تراجعت القيمة التسويقية للدولي المصري إمام عاشور بعد أيام قليلة من انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن القيمة التسويقية للاعب الأهلي إمام عاشور تراجعت من 2.5 مليون يورو إلى 2 مليون يورو فقط، ليخسر اللاعب الدولي 17 مليون جنيه مصري “تقريبا” من قيمته التسويقية.

كان إمام عاشور قد انضم إلى ميتلاند الدنماركي في الشتاء الماضي قادما من الزمالك، وبعد 6 أشهر فقط عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

ويرتبط عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2028، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية حاليا، تمهيدا للانتظام في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

راحة 20 يوما



يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.