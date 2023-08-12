بعد تحديد أسماء المعينين بمجالس الإدارات.. ننشر موعد انتخابات الغرف التجارية بكل محافظة

بدأ أمناء عموم الغرف التجارية في مختلف الحافظات إصدار الدعوات لأعضاء مجالس إدارات الغرف المنتخبين والمعينين لعقد جلسة الإجراءات التي يتم فيها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب التي تضم النائب الاول والثانى لرئيس الغرفة والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الإضافي في الاتحاد لغرفتى القاهرة والاسكندرية.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

وقال ان الاجتماعات طبقا لقرار معالى الوزير تبدأ من يوم الاحد وتنتهى يوم الثلاثاء ليتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد العام والممثلين الاضافيين لغرفتى القاهرة والإسكندرية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس لانتخاب رئيس الاتحاد العام للغرف وهيئة المكتب المكونة من نائب اول وثانى الرئيس والسكرتير وامين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وأضاف ان الغرف بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وارسال الدعوات للأعضاء، والتي سيراسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا، حيث تقرر حتى الان عقد جلسة الإجراءات غدا الاحد في تمام الساعة العاشرة صباحا بغرفة الوادى الجديد والساعة الحادية عشر صباحا بغرفة الدقهلية وفى الثانية عشر ظهرا في غرف الاسماعلية وبنى سويف وشمال سيناء، والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الاحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتى الإسكندرية، وكفر الشيخ والخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط، ويوم الاثنين الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفتى السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفة المنوفية وسيتوالى اصدار الدعوات من باقى الغرف التسع الباقية تباعا.