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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: الشباب ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الشباب يعدون الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وبسواعدهم تتحقق الإنجازات وذلك بالاستثمار فيهم ومشاركتهم من خلال تسخير مواهبهم ومهاراتهم في خدمة الأوطان، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة مقياساً للتقدم ومحركاً لعجلة التطور والبناء، لافتاً إلى أنه لا تنمية راسخة للشعوب بدون شراكة مع الشباب.

وأكد العسومي أنها فرصة مهمة للاحتفاء بالشباب في كافة المجالات وبإمكانياتهم كونهم شركاء في المجتمع الدولي، وموجهاً رسالة للشباب قائلا: "أنتم الثروة الحقيقية لأوطاننا وعليكم أن تؤمنوا بأنكم أمل شعوبنا من أجل تحقيق مستقبل أفضل"، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن تمكين الشباب العربي ليكون محركا للتنمية في مجتمعه ومساهماً فاعلاً في مسيرة التقدم الإنساني يأتي من خلال تمكينهم بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية في كافة المجالات والمساهمة المتواصلة في تطوير الإمكانات الشبابية العربية، بما ينعكس إيجاباً على تقدم وازدهار المجتمعات في الوطن العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالمبادرات والاستراتيجيات العربية في هذا الشأن والتي مكنت الشباب من أخذ موقعهم الحقيقي باعتبارهم شركاء الحاضر وقادة المستقبل وحققت لهم العديد من المكاسب والإنجازات، ورسمت منهجية عمل رائدة في استثمار الطاقات الشبابية، وصقل مواهبهم واهتماماتهم، والتي من خلالها أثبتوا أنهم عنصر قوة يعتمد عليه في مختلف مواقع العمل والظروف خصوصا خلال جائحة كورونا التي برهنت على دورهم الرئيسي في إدارة هذه الأزمة .
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*فيديو الخبر*
https://youtu.be/_GuMWmOYOAo

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