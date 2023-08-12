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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاش مايوه.. مادلين مطر تستمتع بإجازتها على البحر.. صور

مادلين مطر
مادلين مطر

اعتادت الفنانة مادلين مطر على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية في أحد الشواطئ.
وبدت النجمة اللبنانية بإطلالة مثيرة، وارتدت مايوهًا مصممًا من قماش لامع باللون الاسود، ونسقت عليه كاش مايوه بنقشة التايجر.

 
وفضلت ارتداء نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها، واختارت لم خصلات شعرها لأعلى كعكة، ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بلون النود في الشفاه.

أخر اعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.

 

 

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