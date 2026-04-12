الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان: تجهيز محيط الكنائس والحدائق لأعياد القيامة وشم النسيم.. وحملات للتأكد من جودة الأسماك المملكة.. وتكريم للموهوبين

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثاً متنوعة كان من أهمها..

محافظ أسوان يعلن عن بدء تنفيذ مشروع تطوير مداخل معبد فيله لتعزيز الهوية البصرية والسياحة المتكاملة .. صور

 أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير مداخل معبد فيله ، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ، ويتم تنفيذ المشروع من خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية .


فى أسوان.. رفع 321 حالة إشغال بأسواق وشوارع المدينة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت رفع 321 حالة إشغال متنوعة بشارع السودانيين بنطاق حى جنوب، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع والميادين.

محافظ أسوان يكرم الطفل أنس حمدى دعماً لرعاية الموهوبين والمتفوقين

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الطفل أنس حمدى الطيب بالصف الثالث الإبتدائى ، وذلك بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية تقديراً لتفوقه وتميزه ، الذى أشاد به إمام وخطيب المسجد ومسئولى الأوقاف.

قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو

أشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بأنه تم ضبط 310 كجم من الملوحة الغير صالحة للإستهلاك الآدمى منها 60 كجم بنطاق دائرة مدينة أسوان ، وكانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع أسماك مملحه غير صالحه للإستهلاك الآدمى والغش التجارى.

لاستقبال أعياد شم النسيم.. محافظ أسوان يتابع نتائج جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج الحملات التفتيشية المفاجئة التى يقوم بها فرع الهيئة بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى ، والتى أسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكميات من اللحوم المصنعة لكونها منتهية الصلاحية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

فى أسوان.. تجهيز محيط الكنائس والحدائق لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم
 

قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بأسوان بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة ، والمشرف على مشروع النظافة بتنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها.

للاحتفال بشم النسيم .. مراجعة سلامة المراكب النيلية والمراسى فى أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بالتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين أثناء إحتفالاتهم بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم. 


تعليم أسوان تحصد 10 مراكز متقدمة بمسابقات الإلقاء الفردي للشعر

واصلت مديرية التربية والتعليم فى أسوان تألقها على مستوى الجمهورية حيث حصدت 10 مراكز متقدمة فى مسابقات الإلقاء الفردى للشعر ضمن مسابقات التربية المسرحية للعام الدراسى الحالى 2026/2025.


 

