تعليم أسوان تحصد 10 مراكز متقدمة بمسابقات الإلقاء الفردي للشعر

واصلت مديرية التربية والتعليم فى أسوان تألقها على مستوى الجمهورية حيث حصدت 10 مراكز متقدمة فى مسابقات الإلقاء الفردى للشعر ضمن مسابقات التربية المسرحية للعام الدراسى الحالى 2026/2025.

ففى المرحلة الإبتدائية حصلت الطالبة فرحة ركابى محمد بمدرسة فطيرة بإدارة كوم أمبو التعليمية على المركز الرابع ، كما جاء الطالب مصطفى محمد سليمان بمدرسة محمود سلمان بإدارة كوم أمبو التعليمية فى المركز الخامس.

أما فى المرحلة الإعدادية ، فقد حققت الطالبة جنى حمادة محمد بمدرسة الناصرية بنات بإدارة أسوان التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية ، تلتها الطالبة أروى على جبر بمدرسة نجع العرب بإدارة نصر النوبة التعليمية فى المركز الثانى.

ثم الطالبة ندى شاذلى صالح بمدرسة الشيخ إبراهيم بإدارة دراو التعليمية فى المركز الثالث ، وجاءت الطالبة روان محمود رمضان بمدرسة السيدة نفيسة بإدارة كوم أمبو التعليمية فى المركز الرابع، فيما حصلت الطالبة حبيبة محمد إبراهيم بمدرسة كلح الجبل بإدارة إدفو التعليمية على المركز الخامس.

وفى المرحلة الثانوية ، أحرزت الطالبة أميرة ياسر أبو الوفا بمدرسة كيما الثانوية بإدارة أسوان التعليمية المركز الأول ، كما حصلت الطالبة مريم إبراهيم حسن بمدرسة سلوى قبلى بإدارة كوم أمبو التعليمية على المركز الثالث ، وجاءت الطالبة ندى رجب فارس بمدرسة محمد صالح الباقر بإدارة نصر النوبة التعليمية فى المركز الخامس.

ومن جانبه قدم الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، ومنال عبدالوهاب وكيل المديرية التهنئة للطلاب الفائزين ، مثمنين جهود أخصائى التربية المسرحية "المشرفين على الطلاب"، وكذلك الموجهين والموجهين الأوائل، وعلى رأسهم على حسن الموجه العام ، والدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية لما بذلوه من جهود متميزة في تدريب الطلاب وتنظيم ومتابعة المسابقة في مختلف مراحلها.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه النتائج المتميزة تأتي تتويجاً للاهتمام بالأنشطة التربوية واكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، متمنيًا دوام النجاح والتفوق لجميع طلاب أسوان المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.