للاحتفال بشم النسيم .. مراجعة سلامة المراكب النيلية والمراسى فى أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بالتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين أثناء إحتفالاتهم بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

وكلف المحافظ بأن يتم المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير أجواء آمنة ومنظمة للإحتفال بالمناسبات المختلفة ، مع تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .

فيما قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بأسوان بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة ، والمشرف على مشروع النظافة بتنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها ، وأيضاً بالمتنزهات العامة ، فضلاً عن إستكمال منظومة النظافة بنطاق أحياءالمدينة لتوفير بيئة نظيفة ومتنفس حيوى للمواطنين للإستمتاع بقضاء أوقاتهم بالشكل المطلوب .

وجاء ذلك بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بمحيط الكنائس والحدائق لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفالات المواطنين بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم .

فيما قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل الحدائق المختلفة لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين على الوجه الأكمل .

تم تنفيذ أعمال الكنس ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بمحيط الكنائس والحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، علاوة على تنفيذ أعمال رفع وجرد الأتربة بجانب البلدورات والإنترلوك وتجهيز الأحواض للزراعة ، مع متابعة تهذيب الأسوار والجهنميات ، وإزالة الأفرع الزائدة ، ونظافة الأحواض والمشايات ، وتجميل المسطحات الخضراء .

وتم كذلك تنفيذ حملات مكثفة بالوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول ، مع رفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة للتعامل مع أى أحداث طارئة .