شاهد.. أول ظهور لـ هاري كين في تدريبات بايرن ميونخ

خاض هاري كين أول حصة تدريبية مع بايرن ميونخ بعد انتقاله للفريق الألماني قادما من توتنهام الإنجليزي، ليحظى باستقبال خاص من جانب اللاعبين

ونشر الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لهاري كين وكتب "أول ظهور لهاري كين في مران بايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيج بنهائي كأس السوبر الألماني"

وانضم كين، البالغ من العمر 30 عاما، إلى بايرن ميونخ، قادما من توتنهام هوتسبير، ووقع على عقد حتى صيف 2027.

يأتي ذلك قبل ساعات معدودة على خوض بايرن ميونخ، أولى مبارياته هذا الموسم، حيث سيواجه لايبزيج في كأس السوبر الألماني مساء اليوم السبت.