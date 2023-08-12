من الماء ما قتل | أضرار الإفراط في تناول المياه .. مخاطر صادمة تعرف عليها

ينصح خبراء التغذية بالمواظبة على شرب الماء خلال اليوم، وذلك لفوائده العديدة التي تشمل تنظيم درجة حرارة الجسم، ودعم عمل الجهاز الهضمي، والمساهمة في إنقاص الوزن، والمحافظة على صحة الكلى .. ويفضل الكثيرون شرب الماء البارد خاصة في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة ، لتخفيف سخونة الجو ، دون ان يدركوا مخاطر هذه العادة ، حيث أكدت الدراسات أن شرب الماء البارد يؤدى إلى مخاطر صحية خطيرة .. نرصد في هذا التقرير اضرار الافراط في تناول الماء والمخاطر التي تسببها شرب المياه الباردة، على الجسم حسب ما نشره موقع Foodnd.

أضرار شرب الماء بكثرة:

من الممكن أن تؤدي كثرة شرب المياه إلى الوفاة في الحالات المستعصية التي لا يتم علاجها بشكل سريع.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التسمم المائي

تنتج أضرار شرب الماء بكثرة والتسمم المائي لدى المصابين بمجموعة من الحالات المرضية، منها:

مرضى الكلى خاصة في الحالات المتقدمة من المرض، فتكون الكلى غير قادرة على العمل بشكل صحيح.

الرياضيون عرضة أكثر لهذه المشكلة بسبب ازدياد الفرصة في انخفاض مستوى الصوديوم عن المستوى الطبيعي بسبب زيادة معدل التعرق عندهم.



كما من الممكن أن يحدث تسمم الماء في حال شرب كميات من السوائل أكبر من قدرة الكلية على التخلص منها فوجود بعض الأمراض كأمراض الكلى، والكبد، والقلب يزيد خطر الإصابة أيضًا.

يمكن أن يشير التورم في أي من هذه المناطق إلى خلل في الإلكتروليت الناتج عن شرب الكثير من الماء.



الإكثار من شرب الماء يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم لدى الإنسان إلى جانب انخفاض نبضات القلب.

وتؤثر كثرة شرب الماء على مادة الصوديوم التي يعتمد عليها الجسم من أجل ضبط توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها.

وعندما تنقص مادة الصوديوم في الجسم، فإن السوائل التي تصبح غير خاضعة للضبط، تتسلل إلى الخلايا وتجعلها تنتفخ، وهو ما قد يؤدي إلى نوبات صرع أو إلى الدخول في غيبوبة، وربما الوفاة في بعض الحالات.

أضرار شرب الماء البارد:



يؤثر شرب الماء البارد على صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة حال شربه مباشرة بعد تناول وجبة دسمة إذ يؤدي إلى العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية



قد يكون الصداع المستمر علامة على انخفاض مستويات الصوديوم التي يمكن أن يسببه الإفراط في تناول الماء.

حذرت إحدى الدراسات، من أضرار الماء البارد المحتملة مثل الماء المثلج، حيث أن شربه قد يرفع من فرص التعرض لنوبات الصداع.

قد تسبب للمرأة الحامل آلامًا في المعدة أو شعورها بالغثيان، أو إصابتها بنزلة برد، ونظرًا إلى أن الرحم قريب من جهاز الهضم،

نصح الباحثين والخبراء بعدم شرب الماء البارد قد يحفز الإصابة ببعض مشكلات وأمراض الجهاز التنفسي،منها نزلة البرد. التهاب الحلق. الإنفلونزا.

شرب الماء بارداً يسبب اضطرابات هضمية قد تنشأ بشكل خاص عند شرب الماء البارد أثناء تناول الوجبة أو بعد الانتهاء من الوجبة بفترة بسيطة، مثل: عسر الهضم، والإمساك.

قد ترتفع فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية بسبب شرب الماء البارد خصوصا بين كبار السن والأطفال.

يمكن أن يتسبب شرب الماء المثلج، سيكون عرضة للعدوى والالتهابات.أيضًا في ظهور المخاط في بطانة المريء، والذى سيكون له تأثير على المريء.

عدم تناول الماء المثلج، لانه سيعمل على زيادة الضمادات الدهنية وهى أنسجة دهنية داخل المعدة وزيادتها تؤدى إلى الانتفاخ.



يمكن أن يتسبب التبريد المفاجئ في الجسم في حدوث خلل في الوظائف الفسيولوجية، نتيجة لذلك ، نشعر بصداع أو صداع نصفي.



قد تصاب بالدوار او الدوخة عند تناول الماء البارد لانه يغير من درجة حرارة جسمك فلا يستطيع الجسم التكيف نتيجة لذلك، يقل إمداد أعضاء الجسم بالأكسجين، بما في ذلك الدماغ.



اضرار شرب الماء اثناء الاكل:

نصح الخبراء بعدم شرب الماء والسوائل أثناء وجبات الطعام للأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي ،وذلك لأن السوائل تضيف حجمًا إلى المعدة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط في البطن، وهذا يمكن أن يزيد من خطر ارتجاع حمض المعدة.

عند شرب الماء أثناء الطعام تصبح عملية أكثر صعوبه لهضم الطعام إلى المعدة للتوقف عن إفرازاتها، ويجعل ذلك الهضم أكثر صعوبة.

إذا كنت تعاني من نوبات مستمرة من الحموضة قد تكون عادة شرب الماء أثناء وجبات الطعام هي السبب.



يؤدي تخفيف عصارة المعدة بسبب شرب الماء إلى عسر هضم وتناقص إفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم.

يمكن أن يؤدي شرب الماء أثناء تناول الطعام إلى زيادة مستويات الأنسولين في الجسم، مثلما يحدث عند تناول أطعمة غنية بالسكر، والسبب أنه عندما لا يستطيع الجسم هضم الطعام جيداً يميل إلى تحويل جزء منه إلى جلوكوز، وتخزينه كدهون، ويتطلب ذلك زيادة نسبة الأنسولين في الجسم للتعامل مع كمية الجلوكوز الزائدة.



يعيق شرب الماء خلال وجبات الطعام عملية فقدان الوزن، حيث يعتبر ضعف أداء الجهاز الهضمي أحد أسباب زيادة الوزن، ونظراً لأن شرب الماء يخفف العصارة الهاضمة، ويزيد من إفراز الأنسولين وتخزين الطعام على شكل دهون

، يعتبر شرب الماء مسؤولاً عن خلل في طريقة تعامل الجسم مع الغذاء يؤدي إلى زيادة الوزن.

اضرار شرب الماء بعد الأكل:

شرب الماء بعد الأكل ويسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الأنسولين ،يعيق بشدة عملية الهضم عن طريق تخفيف عصارات المعدة.



ينتح الطعام غير المهضوم عن استهلاك الماء مباشرة بعد الوجبات ، ويؤدي إلى زيادة في مستويات الدهون الثلاثية، الدهون الثلاثية هي في الأساس المكونات الرئيسية للزيوت والدهون الطبيعية.

تؤدي زيادة مستويات حمض اليوريك إلى آلام في الركبة وآلام في الكتف وحتى ألم في مفاصل الرسغ. كما يؤدي إلى تضخم الكاحلين والمرفقين والمعصمين وما إلى ذلك.



تناول الماء مباشرة بعد الأكل لا يثبط عملية الهضم فحسب، بل يعيق أيضًا الامتصاص الطبيعي للعناصر الغذائية بعد الهضم.



تناول الماء مباشرة بعد الأكل من الآثار السيئة،حيث أن يستغرق وقتاً فى عملية الهضم، وهذا أيضًا يجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والانتفاخ.



تناول الماء بعد الأكل يؤدي إلى تحول الجلوكوز الناتج عن هذا الطعام غير المهضوم إلى دهون ويتم تخزينه في جسمك، وتؤدي هذه العملية إلى زيادة نسبة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة.

شرب الماء بعد الأكل مباشرة يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إلى مخاطر في القلب ، وقد تؤدي المستويات العالية للغاية إلى إيقاف تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب تمامًا.

اضرار شرب الماء واقفاً:



يؤدي شرب الماء واقفاً إلى زيادة السموم وعسر الهضم في الجسم. في الواقع، تتراكم أيضًا السوائل في المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل، شرب الماء أثناء الوقوف يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل التهاب المفاصل، وتلفها.



شرب الماء واقفاً يؤدي إلى حدوث خطر على الرئتين؛ وذلك لأن العناصر الغذائية والفيتامينات المطلوبة لا تصل إلى الكبد والجهاز الهضمي، بما يعرض الرئة والقلب للخطر؛ لأن مستوى الأكسجين يتعرض للاضطراب بهذه الطريقة؛



شرب الماء أثناء الوقوف ،يميل السائل إلى المرور دون أي ترشيح إلى أسفل المعدة تحت ضغط مرتفع وهذا يتسبب في استقرار شوائب الماء في المثانة، وإلحاق الضرر بوظائف الكلى وهذا يمكن أن يسبب حتى اضطرابات المسالك البولية



شرب الماء فى وضع الوقوف له آثار جانبية سلبية أخرى كتعرض العضلة التى تربط المرىء بالمعدة للإصابة بالتقرحات، بالإضافة إلى التسبب فى عسر الهضم.



قد تُسبب أضرارًا على الجسم في حالة شرب الشخص في حالة الوقوف، ومن تلك الأضرار الإصابة بقرحة المعدة نتيجة حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وزيادة الحموضة.