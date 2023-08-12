شابة بريطانية تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المجانين .. ما القصة؟

في جريمة مروعة أقدمت شابة بريطانية على إنهاء حياة أمها بطريقة تئن لها الأنفس.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، لا تزال المتهمة حرة طليقة، بينما تحاول السلطات البريطانية العثور عليها لمحاكمتها على جريمتها الشنيعة التي ارتكبتاها في حق أمها.

وحذرت الشرطة من أن المتهم لورا فان مارلي قد تشكل خطرًا على نفسها أو على الآخرين ولا ينبغي للجمهور الاقتراب منها إذا رأوها.

وكانت المتهمة هربت من الوحدة الآمنة حيث كانت تُعالج بموجب أمر محكمة بموجب أمر المستشفى لأجل غير مسمى بموجب قانون الصحة العقلية بعد اعترافها بالقتل الخطأ في عام 2021.

شابة تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المحانين

غادرت لورا فان مارلي مشيا على الأقدام بينما كانت في إجازة بمرافقة حوالي الساعة 5.10 مساء يوم الجمعة بعد تهديد أحد الموظفين.

يقوم الضباط في مدينة سومرست بإجراء عمليات بحث مكثفة عن الشابة البالغة من العمر 43 عامًا ، بما في ذلك استخدام طائرات الهليكوبتر والوحدات المتخصصة ، مثل كلاب الشرطة.