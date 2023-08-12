عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. ننشر هيئة مكتب الغرفة التجارية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد، ظهر غد الأحد، جلسة إجراءات إختيار هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعد صدور قائمة التعيين، مساء الخميس.

علم صدي البلد، الاسماء الواردة بتشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية والذي يتضمن اختيار اكرم الشافعي رئيسا للغرفة التجارية، وجلال الطاهر نائب اول، واسامة العدوي نائب ثان.

كما من المقرر اختيار سعيد شعيب سكرتير الغرفة التجارية ووائل عبد العزيز الشهير بوائل اديداس، امين صندوق، واحمد سامي سليم نائب أمين صندوق.

واعتمد وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين ٧ أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية،  الخميس، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي ١٦ مرشح، للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

تتضمن القائمة أكرم حسين حسن الشافعي ، أسامة العدوي ، أمل محمود ، محمد محمود محمد عبدالمحسن ، كمال حمودة ، أحمد السيد موسى ، محمد فائق عفيفي .

وكانت قد اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات ٧ أعضاء آخرون جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، وتتضمن كلا من جلال محمد الطاهر، على العدوي ، صابر همام ،  أحمد سامي سليم ، حاتم العدوي ، وائل عبد العزيز ، سعيد شعيب .

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي ١٦ مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٧.

جدير بالذكر أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ فردا، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوتا.

أعضاء مجلس الادارة الإسماعيلية الاسماعيلية الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية انتخابات الغرفة التجارية رئيس الغرفة التجارية رئيس الغرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

ترشيحاتنا

لتسهيل طرق الشحن.. أوكرانيا تسجل السفن الراغبة في عبور الممر الإنساني بالبحر الأسود

موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية العسكرية التكنولوجية

تحذير من تطبيقات "اعرف شكلك بعد 60 سنة" على فيسبوك

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

احذر .. عدم وجود طفاية حريق فى سيارتك يغرّمك 300 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ