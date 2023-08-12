المصري يعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي التشكيل المقدم من الكابتن عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم بالنادي عن الموسم الكروي 2024/2023 والذي جاء على النحو التالي :

ك / عباس نور الدين …. رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

ك / سيف داود …. مساعد مدير القطاع لفرق الجمهورية.

ك / مجدي الشناوي …. مساعد مدير القطاع لفرق البراعم.

ك / السيد الناغي ..... مشرف مدربي حراس المرمى.

ك / محمد المنصوري ..... المدير الإداري للقطاع

ك / ابراهيم الصفتي ...... مسئول عن شئون اللاعبين.





مدربي قطاع الناشئين والشباب



فريق 2003

ك / حمادة طلبة ..... مدرب عام

ك / أحمد يوسف ..... مدرب



فريق 2005

ك / وائل الجبالي ..... مدرب عام

ك / أحمد صلاح ..... مدرب



فريق 2006

ك / أحمد نبيه..... مدرب عام

ك / طارق مبروك ..... مدرب.



فريق 2007

ك / محمد السعيد..... مدرب عام

ك / هشام حمزة ..... مدرب.



فريق 2008

ك / عمرو الشموتي ..... مدرب عام

ك / هاني قطب ..... مدرب.



فريق 2009

ك / تيسير بدوي..... مدرب عام

ك / وائل حسني ..... مدرب.



فريق 2010

ك/ محمد عجيزة محلل أداء لقطاع الجمهورية

ك / محمود حسين ..... مدرب عام

ك / محمد المرسي ...... مدرب



مدربي قطاع البراعم



فريق 2011

ك / محمد الريس ..... مدرب

ك / محمود الصاوي ..... مدرب مساعد

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فريق 2012

ك / مجدي النجار ..... مدرب

ك / حسن رضوان ..... مدرب مساعد



فريق 2013

ك / مهاب السقا ..... مدرب

ك / اسلام طه ..... مدرب مساعد



فريق 2014

ك / أحمد البنا ..... مدرب

ك / عمرو عبد اللاه ..... مدرب مساعد



المرحلة التعليمية



ك / عماد العمدة ...... منسق المرحلة

ك / السيد عبد اللطيف ..... مدرب

ك / محمد عبد الحليم "فلة"..... مدرب

ك / محمد عبد الواحد ..... مدرب

ك/ محمد جمال ..... مساعد المرحلة التعليمية



مدربي حراس المرمى



ك / ابراهيم صبحي ...... مدرب فريق 2003

ك/ طارق الشناوي ..... مدرب لفريقي 2005، 2006

ك/ ناصر زتونة ..... مدرب لفريقي 2007، 2008

ك/ أحمد حسن ..... مدرب لفريقي 2009، 2010

ك/ أيمن علي ..... مدرب لفريقي 2011، 2012

ك/ خالد رضوان..... مدرب لفريقي 2013، 2014

ك/ محمد عبارة..... مدرب للمرحلة التعليمية.



الجهاز الإداري لقطاع الناشئين والبراعم



ك / علي الشحات ...... فريق 2003

ك/ السيد الجراحي ..... فريق 2005

ك/ السيد شعيب ..... فريق 2006

ك/ السيد عبد السلام ..... فريق 2008

ك/ زكريا قمصان ..... فريقي 2009، 2010

ك/ محمد مجدي عامر ..... فريقي 2011، 2012

ك/ عبد الغفار شاهين..... فريقي 2013، 2014

ك / علي الحناوي ...... إداري المرحلة التعليمية.



الجهاز الطبي



ك / عبد الرحمن قلاوينة ...... فريق 2003

ك/ محمد جبر ..... فريق 2005

ك/ محمد حبيشي ..... فريق 2006

ك/ وليد طه ..... فريق 2008

ك/ محمد عبد الباري ..... فريقي 2011، 2012 ، المرحلة التعليمية.

ك/ حسام القليوبي ..... فريقي 2013، 2014 ، المرحلة التعليمية.

