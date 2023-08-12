زوجة لاعب الزمالك السابق تستعرض أنوثتها بفستان أسود جريء

اعتادت ميرڤا، زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، علي إثارة الجدل بصورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرفا في أحدث ظهور بإطلالة مثيرة، مرتدية توب قصير مكشوف الصدر والبطن، واعتمدت مكياج ناعم، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.