كأس السوبر الألماني.. بايرن ميونخ يتأخر بثنائية في الشوط الأول أمام لايبزيج

تأخر فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل لاشيء، أمام نظيره لايبزيج في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، على استاد “أليانز أرينا”، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الألماني.

وجاء هدفا لايبزيج عن طريق كلا من داني أولمو في الدقيقة 3، 44.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: زفن أولريخ

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليها - دايوت أوباميكانو - بنجامين بافارد.

خط الوسط: كونراد لايمر - جوشوا كيميتش - ليروى ساني - سيرج جنابري - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ماتياس تيل.

وشهدت دكة البدلاء الخاصة بفريق بايرن ميونخ تواجد الوافد الجديد الإنجليزي هاري كين.