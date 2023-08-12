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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري : استهلاك 10 مليارات متر مكعب مياه سنويا للشرب

مياه الشرب
مياه الشرب

أكد محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم استهلاك 10 مليارات متر مكعب سنويا لمياه الشرب فقط.

 

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وقال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستهلك خمس حصة مصر من مياه النيل في الشرب ".

وأضاف محمد صالح :"باقي حصة مياه مصر تكون للزراعة والصناعة "، مضيفا:" الدولة تعمل على اتباع أساليب جديدة في ري الأراضي الزراعية من أجل ترشيد استهلاك المياه".


ولفت محمد صالح :" الزيادة السكانية تشكل خطر كبير على ملف المياه خاصة في ظل ثبات حصة مصر من المياه".

 

وتابع محمد صالح :" يتم تعويض الفارق من خلال إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى ".

 

وأكمل محمد صالح :" كفاءة استخدام مياه الري في مصر تصل لـ 80 % وهي من أعلى النسب في العالم، ومصر من أكبر دول العالم التي لديها خبرة كبيرة في مجال الري ".
 

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